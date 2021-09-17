Мэр Бишкека встретился с представителями строительной сферы. Что обсуждали

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с представителями строительной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, на встрече присутствовали руководители структурных подразделений мэрии, строительных компаний, союзов строителей и архитекторов.

«Руководители стройкомпаний в основном поднимали вопросы разработки и утверждения градостроительной документации, выдачи технических условий на подключение к инженерным сетям, предоставления прав аренды на земельные участки, правил ввода в эксплуатацию новых объектов, архитектурного облика города и другие», — отметили в мэрии.

По предложению Союза архитекторов, их представители будут включены в состав разработчиков программы развития Бишкека на ближайшие четыре года.

Айбек Джунушалиев отметил, что вся деятельность строительной отрасли должна быть направлена на защиту интересов, прежде всего, горожан.