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Власть

Мэр Бишкека встретился с представителями строительной сферы. Что обсуждали

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с представителями строительной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, на встрече присутствовали руководители структурных подразделений мэрии, строительных компаний, союзов строителей и архитекторов.

«Руководители стройкомпаний в основном поднимали вопросы разработки и утверждения градостроительной документации, выдачи технических условий на подключение к инженерным сетям, предоставления прав аренды на земельные участки, правил ввода в эксплуатацию новых объектов, архитектурного облика города и другие», — отметили в мэрии.

По предложению Союза архитекторов, их представители будут включены в состав разработчиков программы развития Бишкека на ближайшие четыре года.

Айбек Джунушалиев отметил, что вся деятельность строительной отрасли должна быть направлена на защиту интересов, прежде всего, горожан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207439/
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