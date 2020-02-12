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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Строительное лобби Бишкекского горкенеша в лицах. Они принимали ПДП

О том, что мэр Бишкека Азиз Суракматов плотно связан со строительством, не знает только ленивый. Полтора года назад, придя на пост столичного градоначальника, он отдал семейную строительную компанию «Елизавета» в доверительное управление, чтобы не было конфликта интересов.

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От «Елизаветы» мэр отошел, а вот конфликт интересов остался, ведь бизнесом руководят члены его семьи. Это вызывает у общественности логичное недоверие к заявлениям главы города. К тому же, как оказалось, 14 депутатов Бишкекского горкенеша (БГК) имеют непосредственное отношение к сфере. И это только те данные, которые удалось подтвердить официально. А именно БГК, напомним, принимает законы для столицы.

По данным Минюста и портала osso.kg, семь депутатов горкенеша имеют или руководят строительными компаниями, еще один в открытых источниках указан директором такого ОсОО, но в базе Минюста значится другой человек. У троих бизнес связан с отделочными материалами и трое занимаются «деятельностью в области инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях».

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Отметим, согласно классификатору видов экономической деятельности, это значит:

— предоставление архитектурных, инженерно-технических услуг, услуг по разработке чертежей, по строительным изыскательским работам, услуг по картографии;

— оказание услуг по управлению проектами строительства, выполнению строительного контроля и авторского надзора.

Интересно, и в каких постоянных комиссиях состоят эти депутаты.

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Четверо заседают в комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре. Еще четверо — по бюджету и финансам города, трое — по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям, двое — по социальным вопросам и один состоит в комиссии по местному самоуправлению и работе с общественными организациями.

Отметим, профильная комиссия — по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре — почти наполовину состоящая из депутатов-строителей, должна была досконально рассмотреть Проект детальной планировки, когда его внесли в БГК на утверждение. Именно они должны были увидеть или не увидеть дыры документа.

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Более того, 12 из 14 депутатов-строителей входят в коалиционное большинство Бишкекского городского кенеша. И именно коалиция «протолкнула» скандальный ПДП в конце прошлого года. Документ, напомним, приняли на сессии без обсуждения, ссылаясь на то, что коалиция его уже рассмотрела.

ПДП — основание для изъятия земель на общественные нужды. Однако пока нет законных механизмов для отъема. Но документ, согласно которому у граждан Кыргызстана смогут изымать частную собственность, уже разрабатывают на уровне правительства.

Итак, знакомьтесь, строительное лобби Бишкекского горкенеша. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143277/
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