Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и что ждет Кыргызстан весной

Состояние здоровья бывшего президента Алмазбека Атамбаева критическое. Об этом сообщили его сыновья Сеид и Кадыр. Последний также опубликовал SMS адвоката Замира Жоошева, который сообщил, что у бывшего главы государства не все хорошо со здоровьем.

В пресс-центре ГКНБ 24.kg сообщили, что состояние здоровья бывшего президента стабильное. За ним установлено круглосуточное медицинское наблюдение.

Алмазбеку Атамбаеву в рамках уголовного дела по событиям в Кой-Таше вменяют восемь статей УК КР, включая организацию массовых беспорядков, убийство, захват заложников, незаконный оборот оружия. Кроме того, его обвиняют в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Фото Telegram-канал «Короче». В Бишкеке эвакуируют автомобили злостных неплательщиков штрафов и нарушителей ПДД

В Бишкеке начались активные работы по принудительной эвакуации автомобилей, чьи владельцы не оплачивают штрафы ПДД по линии «Безопасного города». Эвакуируют и те транспортные средства, на которые составлены протоколы за нарушения Правил дорожного движения.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Нынешние власти эксплуатируют наследие Алмазбека Атамбаева

Фото пресс-службы президента. Алмазбек Атамбаев на одной из своих ежегодных итоговых пресс-конференций

«При Атамбаеве такого не было» — сторонники экс-президента сетуют, что нынешние власти не дают им свободно выражать мнение. Верная соратница Алмазбека Атамбаева Ирина Карамушкина постоянно выдает гневные заявления в адрес Сооронбая Жээнбекова. Но на самом деле у некоторых короткая память. 24.kg напоминает, как поступал сам Алмазбек Атамбаев во время президентства с теми, у кого было свое мнение или кто смел оппонировать. Об этом в материале «При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле».

Кыргызстан в ожидании протестов

Календарную весну в Кыргызстане традиционно ждут с тревогой. Потому что именно на это время года приходится наибольшее количество митингов, протестов и других видов проявления активности граждан республики. Весна 2020-го исключением не станет. Уже возникают очаги напряженности, которые позднее могут стать головной болью для власти. Об этом в материале «Протестные настроения и выборы. Кыргызстан ожидает напряженная весна».

Предвыборные обещания СДПК и «Республики — Ата Журт»

Фото 24.kg. Большинство обещаний депутатов так и остались в предвыборных речах

В октябре 2020 года в Кыргызстане состоятся выборы в парламент. У электората нет иллюзий, что новые претенденты презентуют эпохальные программы. Вряд ли мы услышим что-то новое. Обещания будут далеки от реалий, и вряд ли их выполнят. 24.kg начинает серию публикаций о том, что обещали избирателям партии, которые вошли в Жогорку Кенеш шестого созыва, и что выполнили.

Партия «Республика — Ата Журт» на выборах в 2015 году пришла к финишу второй. В Жогорку Кенеше ей принадлежит 28 мандатов. В период агитации обещали много. Экс-лидер политорганизации Омурбек Бабанов тогда говорил избирателям, что партия предлагает 15 законопроектов, которые изменят жизнь кыргызстанцев. Что в итоге получилось в материале Дарьи Подольской «Предвыборные обещания партии «Республика — Ата Журт». Чего мы так и не дождались».

Скандальный ПДП и подробности его принятия

Фото 24.kg. Чиновники твердят, что не хотят отбирать частную собственность у горожан

Проект детальной планировки (ПДП) центральной части Бишкека, принятый 30 декабря 2019 года, — новая головная боль столицы. Он определяет дальнейшее развитие в сфере строительства на основании Генерального плана. Но вот горожане опасаются, что ПДП в будущем станет основой для изъятия частной собственности на лакомых для строителей участках. Мэр Бишкека Азиз Суракматов захотел объяснить горожанам спорные моменты. Но в последний момент предпочел избежать личного интервью и ответил письменно. Подробнее в материалы Анны Тимофеенко

О том, что Бишкеку как воздух необходим Проект детальной планировки (ПДП) говорить начали еще в 2006 году, когда приняли Генеральный план города. Первым вопрос поднимал ныне директор Градостроительного проектного института (ГПИ) при Госстрое Жыргылбек Асаналиев. В интервью 24.kg архитектор ответил на главные вопросы, тревожащие горожан.

В первую очередь люди опасаются, что, создав законные механизмы изъятия (выкупа) частной собственности с участием государственного посредника, власти смогут под видом общественной нужды на основе ПДП сносить дома в центре столицы. Подробнее — «Проект детальной планировки разработали в соответствии с запросами строителей».

Пока же городские чиновники страдают маниловскими проектами, каждое утро тысячи бишкекчан вынуждены надевать на обувь пакеты, чтобы добраться до остановки или более-менее приличной дороги. Кажется, такое возможно только в сельской местности, но это реалии современной столицы. Подробнее в материале «По колено в грязи. Когда мэрия о комфорте горожан только говорит».

За что Екатерина Санамянц полюбила Кыргызстан

Фото из архива Екатерины Санамянц. Тайм-аут во время напряженного рабочего дня

Екатерина Санамянц приехала в Кыргызстан из соседнего Таджикистана в 2010 году и осталась. Поступила в АУЦА, окончила с отличием, вышла замуж. Екатерина — координатор стипендиальной программы для студентов из Афганистана и супервайзер студентов из родного Таджикистана в Американском университете в Центральной Азии. О своих впечатлениях от Бишкека и Кыргызстана Екатерина Санамянц рассказала в интервью 24.kg.

Выстоит ли бизнес против коронавируса

Государственная граница Кыргызстана с Китаем закрыта почти месяц. Сначала пункты пропуска прекратили работу из-за праздников в КНР, а затем — из-за вспышки коронавируса. Когда ситуация изменится, не знает никто. Предприниматели тем временем готовятся подсчитывать убытки. Подробнее о складывающей ситуации в материале Татьяны Кудрявцевой «Как коронавирус и закрытые границы с Китаем влияют на Кыргызстан».

Медицина в Кыргызстане: приписки и дети против онкологии

Фото 24.kg. Новая системы оплаты вынуждает врачей заниматься приписками

Больше года назад в Кыргызстане ввели новую систему оплаты труда семейных врачей. Это должно было решить проблему кадрового дефицита, улучшить качество оказания медицинских услуг и усилить профилактику. 24.kg разбиралось, стали ли врачи лучше работать, и довольны ли пациенты. Об этом в материале Анастасии Бенгард «Реформы в Минздраве. Приписки ради доплат и хромающее качество».

В Кыргызстане все чаще дети, страдающие онкологическими заболеваниями, умирают, так и не получив шанса на выздоровление. Но это стоит немалых денег. Нехватка финансирования — самая большая проблема в борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом в интервью 24.kg рассказала Ольга Труханова, директор «Первого детского хосписа».

Красота Кыргызстана. Фотовзгляд читателей

Фото Николая Манаковского. Закат. Горная Маевка

Так получилось, кстати, совершенно случайно, что у нас собралась серия фотографий наших авторов, посвященных закатам и восходам в разных уголках Кыргызстана. И мы с удовольствием познакомим с ними наших читателей. Подробнее — «Мгновения жизни. Потрясающие закаты в Бооме и Горной Маевке».

Выбираем фитнес-клуб

Интерес к здоровому образу жизни у бишкекчан растет. В городе открывается все больше фитнес-центров. Кое-где квалификация тренеров оставляет желать лучшего. Их клиенты получают травмы. В некоторых заведениях чрезмерно высокие цены. Как попасть к хорошему тренеру и не разориться, рассказал в интервью 24.kg Рустам Мамбетов, генеральный директор одного из крупнейших центров фитнеса в Бишкеке.

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. Водители паркуют машины на газонах по улице Байтик Батыра

Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».