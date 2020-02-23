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Общество

24 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», улицы Нуркамал, Ибраимова, 108а;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Актан, 11, 12, Масыралиева, Торгой, Арча-1, Матисакова), «Ынтымак» (улицы Курултай, Адигине, Жетиген), отрезки улиц Каракумской, Нарвской, Профсоюзной, Бородина, Ильменской;
  • 9.30-14.00 — улицы Огонбаева, 222, Гоголя, 92;
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (7-я улица);
  • 9.30-18.00 — отрезок улиц Брестской, Владимировской, Волковой, 9 Января;
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Учкун».
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — cела Озерное (улицы Школьная, Новая, Фрунзе), Восток (улицы Совхозная, Ленина), Лебединовка (улица Мичурина), Ленинское (улица Заречная), Гроздь (центральная часть), Берлик (улицы Новая, Сыдыкбека, Фабричная), Таш-Добо (улицы Горького, Нарынская, Озгоруш, Кадыралиева), Кара-Жигач (улица Фрунзе), Арчалы, Байтик;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — Шопоков (улицы Московская, Тургенева, Советская, Киевская, Ленина, переулки Зеленый, Победы), села Лесное (улицы Восточная, Северная, Центральная, Средняя, Проектная), Восточное (улица Дагестанская), Джаны-Джер (улица Карла Маркса), Сокулук (улицы Пионерская, Звездная, Кайназаровой), Тюз (улицы Южная, Центральная), Кара-Сакал (улицы Осмона, Алтын-Ордо), Новопавловка (улица Комсомольская);
  • 13.00-17.00 — село Джаны-Пахта (улица МТФ);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ан-Арык (улицы Центральная, Молдокулова), Спартак;

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Калининское (улицы Береговая, Тимирязева, Макаренко), Новониколаевка (улицы Московская, Западная, Новосельская, Октябрьская, Энгельса, Свердлова, Комсомольская), Малтабар (улица Центральная), город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 1, 2, 5, улица Джамбула);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Интернациональное, Чон-Далы, Сары-Джон, Джар-Башы, Бозбармак, Туз;

Панфиловский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Чорголо (улица Токтогула);
  • 10.00-13.00 — села Тельман, Бухара, Эркин-Сай;

Чуйский РЭС

  • 9.00-13.00 — села Кошой (улица Нооруз), Чуй (улицы Клубная, Октябрьская);
  • 13.00-17.00 — села Кошой (улица Садовая), Чуй (улица Ибраимова).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144369/
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