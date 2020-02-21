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Общество

Проверка имущества Райымбека Матраимова: из ГП в Финпол, из Финпола в ГКНБ

ГСБЭП больше не занимается проверкой имущества экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве. 

По данным Финпола, все материалы переданы в ГКНБ. Ранее депутат Мирлан Жеенчороев получил ответ от Генпрокуратуры, что его заявление о проведении расследования по фактам, озвученным в журналистском расследовании о контрабанде и коррупции на таможне, направлено для изучения в ГСБЭП. 

24.kg
Фото 24.kg. Ответ заместителя генпрокурора

Он добавил, что члены депутатской комиссии по изучению обстоятельств убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити в Турции также направили запрос в надзорный орган, ГСБЭП и ГКНБ.   
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144302/
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