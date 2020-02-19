Погранслужба рассказала о контроле граждан, прибывших из-за рубежа

Погранслужба Кыргызстана осуществляет строгий контроль граждан, прибывающих в страну прежде всего из государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Проверку проходят на всех пунктах пропуска по всему периметру госграницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что размещают в обсервационные помещения для прохождения карантина и всестороннего обследования.

В ГПС подчеркивают, что даже граждане, пересекающие госграницу и проходящие паспортный контроль через систему «электронные ворота» — e-gate с использованием биометрических паспортов, должны предъявить документы, чтобы пограничники могли проверить наличие отметок о посещении КНР за последние три месяца. В случае отсутствия этого документа человек проходит анкетирование и дополнительное обследование.

Все граждане, прибывающие в КР, проходят термометрию и лабораторное исследование образцов из верхних дыхательных путей. Контрольно-пропускные пункты работают в усиленном режиме, приняты необходимые меры профилактики.

Напомним, что, по последним данным, от нового вируса в мире умерли 1 тысяча 775 человек. Ранее появилась информация о том, что в числе зараженных якобы есть кыргызстанец, находящийся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Позже МИД опроверг это сообщение.