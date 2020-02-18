Освобождение Азиза Батукаева. В медицинском заключении есть противоречия

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

Читайте по теме В суде по незаконному освобождению Азиза Батукаева допросили врача-онколога

В качестве свидетелей были допрошены врачи-гематологи Турусбек Абдылдаев и Мээри Эралиева.

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев рассказал 24.kg, что Мээри Эралиева ездила в СИЗО Нарына к кримавторитету для забора крови и пункции костного мозга. Анализы, взятые у Батукаева, медик передала в Центр гематологии, где и были сделаны выводы о болезни.

«Второй свидетель — Турусбек Абдылдаев — показал суду, что в апреле 2013 года его включили в экспертную группу врачей при депутатской комиссии. С его слов, медики исследовали оригиналы истории болезни, а также амбулаторных карт Азиза Батукаева. На основании этих документов врачи пришли к выводу, что кримавторитету поставлен неверный диагноз. В самом медицинском заключении указывается, что выводы сделаны на основании копий документов», — сказал Замир Жоошев.

Адвокат рассказал, что, со слов свидетеля, чтобы устранить противоречия, необходимо было повторно взять анализы у Батукаева. Однако онкологи не смогли этого сделать, поскольку он уже улетел из страны.

«Заключение медиков о том, что диагноз Азиза Батукаева поставлен не верно, юридическую силу не имеет. Представители медицинской группы не были предупреждены об уголовной ответственности за вынесение заведомо ложного заключения. В документе нет даты и места проведения заключения. Однако следователи приложили его к делу как доказательство», — отметил Замир Жоошев.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.