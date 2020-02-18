Кыргызстан направил в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, в КНР направили около 7 тонн груза, который формировали в соответствии с запросом китайской стороны (антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские средства индивидуальной защиты).

Министерство чрезвычайных ситуаций КР обеспечит доставку гуманитарного груза до КПП «Торугарт».