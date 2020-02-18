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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Кыргызстан направил в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Кыргызстан направил в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, в КНР направили около 7 тонн груза, который формировали в соответствии с запросом китайской стороны (антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские средства индивидуальной защиты).

Министерство чрезвычайных ситуаций КР обеспечит доставку гуманитарного груза до КПП «Торугарт».

Новый тип коронавируса обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Число людей, которые вылечились от нового коронавируса в Китае, увеличилось до 12 тысяч 959 человек, зараженных — 73 тысячи 336. Одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Zhejiang Hisun Pharmaceutical сообщила, что получила разрешение властей начать продажи противовирусного средства «фавипиравир» (Favipiravir) — потенциального лекарства от коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143994/
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