Кыргызстан направил в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, в КНР направили около 7 тонн груза, который формировали в соответствии с запросом китайской стороны (антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские средства индивидуальной защиты).
Министерство чрезвычайных ситуаций КР обеспечит доставку гуманитарного груза до КПП «Торугарт».
Новый тип коронавируса обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Число людей, которые вылечились от нового коронавируса в Китае, увеличилось до 12 тысяч 959 человек, зараженных — 73 тысячи 336. Одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Zhejiang Hisun Pharmaceutical сообщила, что получила разрешение властей начать продажи противовирусного средства «фавипиравир» (Favipiravir) — потенциального лекарства от коронавирусной инфекции.