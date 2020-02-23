Визовые ограничения. У Кыргызстана есть полгода на исправление ситуации

Фото Манаса Муратбекова

Власти США включили Кыргызстан в список стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на выдачу иммиграционных виз. Вместе с КР в него попали Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания.

Кыргызстанцы, которые планировали эмигрировать в США, и те, кто выиграл грин-карту, обратились в МИД с просьбой в кратчайшие сроки решить их вопрос.

Наш соотечественник, работающий в США адвокатом, Манас Муратбеков прокомментировал 24.kg решение американских властей.

— Расскажите подробнее об ограничениях на выезд в США гражданам Кыргызстана. Кого это касается? Указаны ли сроки?

— У нас есть только ограничения на миграцию в США, полного запрета нет. Ограничения временные и действуют только 180 дней.

Это касается именно тех, кто намеревался воссоединиться с детьми, супругой, родителями или выехать на основании грин-карты в США. Самыми уязвимыми стали те, кто планировал воссоединение именно на основании грин-карты и выигравшие ее в лотерею.

— Носит ли ограничения политическую подоплеку?

— Нет, по моему мнению, здесь нет политических причин. Кыргызстан не обеспечил достаточный контроль выдачи паспортов, обмена информацией между правоохранительными органами. У многих, кто занимается преступной деятельностью, обнаружили кыргызские паспорта.

Возьмем Беларусь. Власти этой страны своевременно приняли соответствующие меры, когда им сделали предупреждения, и в итоге страна в список не попала. Манас Муратбеков.

— Могло ли повлиять на введение ограничений нарушение миграционных законов США со стороны кыргызстанцев, находящихся в этой стране?

— Нарушение иммиграционных законов — это незаконный переход через американскую границу. За такое все несут ответственность.

Хотелось бы объяснить, какие категории граждан не получат в США разрешений и поддержки:

— те, кто незаконно пересек границу США;

— кто приехал по визе к невесте или жениху, но в последующем зарегистрировал брак не с тем, кто подавал первоначальную петицию;

— моряки по визе C1D.

Со стороны наших соотечественников нарушения есть, но незначительные. Например, по итогам 2018 года кыргызстанцы занимают третье место из стран Центральной Азии среди арестованных по разным причинам. За год арестовали 101 гражданина Узбекистана, 75 — Казахстана, 29 — Кыргызстана, 22 — Таджикистана.

По депортации мы на четвертом месте. В 2018 году за преступления на территории США депортировали по 37 граждан Казахстана и Узбекистана, 11 — Туркменистана, 10 — Кыргызстана, 7 — Таджикистана.

— В целом как вы оцените поведение кыргызстанцев в США?

— Существует такой фактор, как правовой нигилизм, то есть несоблюдение и игнорирование законов США. Это есть у граждан всех стран бывшего Советского Союза. Но однозначно ответить на вопрос невозможно.

— Есть ли конкретные критерии оценки для введения ограничения на выдачу визы?

— Очень хорошо, что правительство США говорит о готовности сотрудничать в этом направлении. Через полгода американское правительство еще раз рассмотрит вопрос. Тогда и станет известно, останется ли Кыргызстан в списке или нет.

Конечно, хотелось бы, чтобы ограничения не вводили. По статистике, граждане Кыргызстана по отказу в американских визах занимают первое место. Манас Муратбеков.

По данным 2018 года, из Казахстана в США въехали 32 тысячи 853 гражданина, Узбекистана — 12 тысячи 628, Кыргызстана — 4 тысячи 955, Таджикистана — 2 тысячи 196, Туркменистана — 1 тысяча 575.

— Значит, если даже снимут ограничения через полгода, его отголоски будут негативно влиять на визовую политику США по отношению к кыргызстанцам?

— Давайте не будем делать прогнозы, ведь в США законы меняют очень быстро. Сейчас полным ходом идет иммиграционная реформа.

Например, говорят об усилении миграционных законов, но во время администрации Обамы депортировали людей больше, чем при нынешней. В 2013 году из США депортировали 432 тысячи 281 человека, а в 2018-м — 337 тысяч 287 человек.

— Смогут ли кыргызстанцы в этом году принять участие в лотерее на грин-карту?

— Да. Если через дипломатические каналы вопросы снимут так же быстро, как с Беларусью, то кыргызстанцы продолжат получать иммиграционные визы. Грин-карту для граждан КР никто не отменял. Временно приостановили выдачу виз для тех, кто ее выиграл.

Но есть визовая программа Waiver. Она позволяет получать визу, несмотря на ограничения.

По статистике, грин-карту больше всех из стран Центральной Азии получают узбекистанцы (4 тысячи 612), затем казахстанцы — 1 тысяча 378. Наши граждане получили 908 виз.

— Что посоветуете гражданам КР, которые планировали уехать в США?

— Главный совет и даже просьба — будьте информированы и не нарушайте законы в США. Хотелось бы привести пример. Если к вам кто-то приходит домой и ведет себя, нарушая традиции, обычаи и ваш покой, вы, естественно, попросите его уйти. Здесь аналогичная ситуация.