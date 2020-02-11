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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Суд по Историческому музею. Подозреваемых допрашивают в качестве свидетелей

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Ключевые свидетели гособвинения не могут подтвердить факты проявления коррупции со стороны бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Об этом 24.kg заявил его адвокат Бакытбек Автандил уулу.

По словам юриста, Сапара Исакова обвиняют в том, что он организовал целую банду, которая погрязла в коррупции. Однако доказательств этому у обвинения нет.

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«На вопрос адвоката, получали ли проходящие по делу в качестве свидетелей некие вознаграждения за свою работу в рамках реконструкции ипподрома и ремонта музея, они отвечают, что нет. Заместитель директора ДЖГС Улукбек Матисаков и нынешний заместитель директора Госстроя Урматбек Кокочаров также сказали, что в противоправной связи с бывшим премьер-министром не находились. Из показаний свидетелей следует, что Сапар Исаков не давал никаких личных команд», — сказал Бакытбек Автандил уулу.

Адвокат отметил, что председательствующий на процессе Марат Сыдыков грубо нарушает Уголовно-процессуальный кодекс. Он допрашивает ключевых фигурантов обвинения, с которыми составлено соглашение о сотрудничестве, в качестве свидетелей, несмотря на то что по этому делу они проходят подозреваемыми.

«Одно и то же процессуальное лицо не может быть допрошено в качестве другого. Подозреваемые должны допрашиваться в качестве подозреваемых. Судья не должен отбирать у них подписки за дачу ложных показаний», — заключил он.

Следующее заседание назначено на 18 февраля.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143315/
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