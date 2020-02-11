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Общество
Сюжет: Убийство Саймаити

Убийство Саймаити. Глава ГТС опровергает получение взяток сотрудниками таможни

«На таможенных постах не то, чтобы целая машина, даже 500 килограммов не потеряется», — заявил сегодня председатель Таможенной службы Кыргызстана Алтынбек Торутаев на заседании депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити.

По его словам, таможенные посты на кыргызско-китайской границе полностью автоматизированы, каждый большегрузный транспорт сразу берется на учет.

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«После публикации расследования «Азаттыка» мы пригласили представителей СМИ, чтобы показать нашу электронную систему. Более 10 журналистов у нас были и увидели своими глазами, как все фиксируется без участия человеческого фактора. У нас даже не потеряется 500 килограммов, не то, чтобы целый транспорт. Это абсолютный бред. Журналистов «Азаттыка» мы приглашали три раза, но они отказались», — сообщил депутатам Алтынбек Торутаев.

Он опровергает получение взяток сотрудниками таможни за транзитный груз.

«По соглашению между пятью странами за транзитный груз ничего не платят, никакие сборы не берем. Зачем тогда таможеннику давать взятки?» — сказал глава таможни.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143252/
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