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Общество
Сюжет: Убийство Саймаити

Убийство Саймаити. Глава таможни рассказал об экспорте товаров ОсОО «Абдыраз»

Компания «Абдыраз» за три года экспортировала в Кыргызстан товары на сумму $21 миллион. Об этом на заседании депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити сообщил председатель Таможенной службы Алтынбек Торутаев.

По его данным, фирма «Абдыраз» в 2015 году получила товары на сумму $2 миллиона 370 тысяч, в 2016-м — $370 тысяч, в 2017-м — $18 миллионов 379 тысяч.

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«Это данные только по компании «Абдыраз». Но Айеркен Саймаити не был учредителем ни в одной импортирующей организации», — добавил Алтынбек Торутаев.

Напомним, что ранее депутаты задали вопросы председателю Налоговой службы Кабылу Абдалиеву. Выяснилось, что созданная в 2011 году и перерегистрированная в 2015-м фирма «Абдыраз» за весь период своего существования перечислила в бюджет всего 38 тысяч 700 сомов. Это была разовая выплата в 2012 году.

Кабыл Абдалиев отметил, что рамках возбужденного ГСБЭП уголовного дела изучаются документы по поступлениям, а также ранее незадекларированные счета.

Выяснилось, что уголовное дело по скандальной компании «Абдыраз» засекречено.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143246/
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