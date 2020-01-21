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Власть

Убийство Саймаити. Уголовное дело скандальной компании «Абдыраз» засекречено

Депутатская комиссия по расследованию убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити в Турции приступила к работе.

Депутаты задали вопросы председателю Налоговой службы Кабылу Абдалиеву. Выяснилось, что созданная в 2011-м и перерегистрированная в 2015 году компания «Абдыраз» за весь период своего существования перечислила в бюджет всего 38 тысяч 700 сомов. Это была разовая выплата в 2012-м.

Кабыл Абдалиев отметил, что рамках возбужденного ГСБЭП уголовного дела изучаются документы по поступлениям, а также ранее незадекларированные счета. Информация является секретной и может быть предоставлена нардепам только в письменном виде.

Представителям СМИ эти данные налоговики отказались предоставить, вновь ссылаясь на секретность.

Ранее «Азаттык» опубликовал расследование о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через ОсОО «Абдыраз», которое владело кыргызско-китайским рынком в Баткене.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141099/
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