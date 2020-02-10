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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Обстановка на границе с Казахстаном. Пункты пропуска работают в штатном режиме

Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

По ее данным, пункты пропуска через государственную границу с Казахстаном функционируют в штатном режиме. Пограничные наряды осуществляют паспортный контроль и досматривают машины и грузы на предмет выявления запрещенных к перевозу через госграницу наркотических средств и их прекурсоров, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ.

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Всех граждан, пересекающих госграницу, проверяют тепловизором на наличие повышенной температуры либо общего недомогания.

Как отмечается, граждане Казахстана, въехавшие на территорию Кыргызстана 7 и 8 февраля 2020 года, вновь возвращаются в РК.

«В те дни более 4 тысяч граждан Казахстана въехали в Кыргызстан через пункты пропуска «Кен-Булун- автодорожный» и «Токмак-автодорожный», — уточнили в ГПС КР.

По официальным данным властей РК, в беспорядках в Масанчи и других населенных пунктах участвовали почти 1 тысяча человек, погибли 11 граждан, 40 ранены, 50 задержаны. От поджогов пострадали более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.

В Кордайском районе Казахстана введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143155/
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