Конфликт в Масанчи. Пограничники Кыргызстана продолжают усиленно нести службу

Ночь с 7 на 8 февраля прошла спокойно. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе Кыргызстана.

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Уточняется, что на кыргызско-казахском участке государственной границы обстановка стабильная.

«На пунктах пропуска «Кен-Булун-автодорожный» и «Токмак-автодорожный» зафиксировано увеличение пассажиропотока. В основном это женщины и дети из Казахстана. Никаких происшествий и конфликтных ситуаций не произошло. Пункты пропуска, а также подразделения ГПС КР, дислоцированные на кыргызско-казахской госгранице в Чуйской области, продолжают нести службу в усиленном режиме», — сказали в ведомстве.

Напомним, что накануне пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей Казахстана, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статье 293 «Хулиганство» УК РК.