Массовая драка в Масанчи. Полиция нормализовала ситуацию

Полиция нормализовала ситуацию после массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области, передает Tengrinews.kz.
По заявлению властей Казахстана, драка произошла из хулиганских побуждений.
«Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности», — указывается в информации.
Напомним, что накануне пользователи социальных сетей распространили видео погромов в Кордайском районе. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статье 293 «Хулиганство» УК РК.