Массовая драка в Масанчи. Полиция нормализовала ситуацию

Полиция нормализовала ситуацию после массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области, передает Tengrinews.kz.

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По заявлению властей Казахстана, драка произошла из хулиганских побуждений.

«Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности», — указывается в информации.

Напомним, что накануне пользователи социальных сетей распространили видео погромов в Кордайском районе. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статье 293 «Хулиганство» УК РК.