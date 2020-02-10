В Бишкеке 10 февраля дождь со снегом. Температура воздуха ожидается +10 градусов. День увеличился до 10 часов 19 минут.

Куда сходить

Культура Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — отрезки улицы Токомбаева (от улицы Байтика Баатыра до улицы Сухэ-Батора);

9.00-18.00 — отрезки улиц Садырбаева, Айни, Фрунзе, Кирова, Жунусалиева, 2-я линия, 3-я линия, переулок Сибирский;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал» (улицы Жаныл-Мырза, Некрасова, Абдумомунова, Манаса), жилмассив «Колмо» (улицы Ганди, Дастан, Биримдик, Жанылык, Жеткинчек, Мидин, Кулиева);

9.30-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Гвардейской, Кирова, Салиевой, Огонбаева, Суюмбаева, проспекта Чуй, улиц Фрунзе, Кантемировской, Саратовской, Ереванской, Набережной, Гражданской, переулки Вишневый, Кирпичный;

13.00-16.00 — 10-й микрорайон, 2, 3, 25, 26, 27;

15.00-17.00 — жилмассив «Полицейский городок».

У кого намечается той

Канат Джумагазиев

Родился 10 февраля 1977 года. Начальник ГУВД Бишкека.

Кумар Жалиев

Родился 10 февраля 1985 года. Кикбоксер, тренер, актер.

Памятные даты

Референдум в Кыргызстане

10 февраля 1996 года в Кыргызстане прошел референдум.

Основные изменения и дополнения касались разграничения полномочий двухпалатного парламента и уточнения взаимоотношений между президентом, парламентом и правительством.

День рождения утюга: его первое документальное упоминание

Фото из интернета. Старинный утюг

Приспособления для разглаживания одежды были изобретены очень давно. Еще в IV веке до нашей эры в Древней Греции применялись способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку.

Первое упоминание об утюге найдено в книге расходов царского двора. Запись датирована 10 февраля 1636 года. Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал самому простому нагревательному типу. Весил около 10 килограммов и был монолитным.

Долгое время утюги были доступны немногим и являлись роскошью.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Кубанычбек Аманкожоев

Родился 10 февраля 1934 года в селе Чаек Джумгальского района.

Работал преимущественно в жанровой картине и пейзаже, реже — в портрете.

Фото knmii.kg. «Долина»

Кубанычбек Аманкожоев, отличившийся в свое время смелыми экспериментами в передаче природных состояний, всегда сочетавшихся у него с жанровыми мотивами, первым из кыргызских художников стал отходить от тональной живописи, характерной для основоположников кыргызского искусства, придавая особое значение декоративной приподнятости цветовой гаммы.

Умер в 1987-м.

Родился писатель Улан Токомбаев

Фото slovo.kg. Улан Токомбаев

Родился 10 февраля 1941 года. Режиссер, сценарист, писатель и поэт.

Автор сборников «Осенняя радуга», «Ласка», «И не проходит любовь», «Самый счастливый человек».

Создавал сценарии для полнометражных и короткометражных фильмов.

В 1967-м прилагает все усилия к созданию «Кыргызтелефильма». Привлекает молодых и даровитых сподвижников того времени. И в 1968 году образовалась студия «Кыргызтелефильм». Ее первым руководителем стал Улан Токомбаев. Он был и первым главным редактором. Его фильмы и творчество оказали большое влияние на дальнейшее развитие молодой студии.

Умер в 2002-м.