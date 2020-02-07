50 тысяч сомов решением суда должен выплатить Адахан Мадумаров активисту. За что

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров проиграл суд гражданскому активисту Мелису Аспекову.

Как сообщили 24.kg в канцелярии Первомайского районного суда Бишкека, ранее гражданин Мелис Аспеков подал иск о защите чести и достоинства и взыскании морального вреда. Ответчиком стал Адахан Мадумаров.

Известно, что осенью 2017 года политик в эфире одного из телеканалов заявил, что считает Мелиса Аспекова активистом, который работает на органы национальной безопасности. Адахан Мадумаров также назвал его провокатором. Мелис Аспеков назвал это ложью и обратился в суд.

Суд удовлетворил иск частично. Адахан Мадумаров решением суда обязан опубликовать опровержение на своей странице в Facebook и выплатить моральную компенсацию в размере 50 тысяч сомов.