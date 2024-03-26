20:08
USD 89.51
EUR 96.81
RUB 0.97
Общество

Дело Мадумарова. Суд сегодня вынесет решение

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела депутата Жогорку Кенеша Адахана Мадумарова.

Сегодня завершились прения сторон, обвиняемый выступил с последним словом, после чего председательствующий судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора.

Напомним, ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009 году в Худжанде. Адахан Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения ее демаркации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289935/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Мадумарова. Депутат признан виновным и пока останется под арестом
Дело Мадумарова. Прокуратура просит признать депутата виновным
Дело Мадумарова. Суд оставил депутата парламента под стражей
Дело Мадумарова. Подсудимого удалили из зала суда
Дело Мадумарова. Суд продлил арест депутату парламента до 9 апреля
Дело Адахана Мадумарова. Обвиняемый назвал материалы выдуманными
Дело Мадумарова. Мнение депутатов по изменению меры пресечения игнорируют
Дело Мадумарова. Депутата Жогорку Кенеша оставили под стражей
Дело Мадумарова. Над депутатом начался суд в закрытом режиме
Дело Адахана Мадумарова. На допрос вызвали племянника депутата
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Неделя-24. Новые тарифы на&nbsp;свет, атака мошенников и&nbsp;перестрелка в&nbsp;Кара-Балте Неделя-24. Новые тарифы на свет, атака мошенников и перестрелка в Кара-Балте
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Когда отдать ребенка в&nbsp;школу, или Чем чревато раннее обучение Когда отдать ребенка в школу, или Чем чревато раннее обучение
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
26 марта, вторник
19:58
Сборная Кыргызстана по футболу играет с Китайским Тайбэем. Прямой эфир Сборная Кыргызстана по футболу играет с Китайским Тайбэ...
19:44
Дело Мадумарова. Депутат признан виновным и пока останется под арестом
19:30
Штрафы за ремонт тротуаров, нездоровый воздух, заторы. Что происходит в Бишкеке
19:06
Дело Мадумарова. Суд сегодня вынесет решение
19:00
27 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет