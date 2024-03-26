Дело Мадумарова. Суд сегодня вынесет решение

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела депутата Жогорку Кенеша Адахана Мадумарова.

Сегодня завершились прения сторон, обвиняемый выступил с последним словом, после чего председательствующий судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора.

Напомним, ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009 году в Худжанде. Адахан Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения ее демаркации.