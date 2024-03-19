14:42
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество

Дело Мадумарова. Прокуратура просит признать депутата виновным

Первомайский районный суд по делу политика Адахана Мадумарова перешел к прениям сторон.

Как сообщили журналистам адвокаты обвиняемого, по словам прокурора, вина политика полностью доказана. Его просят признать виновным, но без определения наказания в связи с истечением сроков давности дела.

Напомним, ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009 году в Худжанде. Адахан Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения ее демаркации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289462/
просмотров: 1456
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Мадумарова. Суд оставил депутата парламента под стражей
Дело Мадумарова. Подсудимого удалили из зала суда
Дело Мадумарова. Суд продлил арест депутату парламента до 9 апреля
Дело Адахана Мадумарова. Обвиняемый назвал материалы выдуманными
Дело Мадумарова. Мнение депутатов по изменению меры пресечения игнорируют
Дело Мадумарова. Депутата Жогорку Кенеша оставили под стражей
Дело Мадумарова. Над депутатом начался суд в закрытом режиме
Дело Адахана Мадумарова. На допрос вызвали племянника депутата
Сына Адахана Мадумарова лишили водительских прав: пьяным управлял автомашиной
Подлечили. Адахана Мадумарова из больницы перевели в СИЗО ГКНБ
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Нооруз. Как в&nbsp;Кыргызстане возрождали весенний праздник Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
Десять вопросов о&nbsp;празднике Нооруз. Тест Десять вопросов о празднике Нооруз. Тест
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
21 марта, четверг
14:39
В городе Ош состоялась передача прибывших из Узбекистана новых автобусов В городе Ош состоялась передача прибывших из Узбекистан...
14:20
Вымогала $12 тысяч. Задержана судья Свердловского райсуда Бишкека
13:58
Сборная Кыргызстана по футболу играет с китайским Тайбэем. Прямой эфир
13:26
В Кара-Балте готовятся запустить фабрику по изготовлению текстильного полотна
12:45
Маршруты транспорта меняют и открывают новые, а об остановках забывают