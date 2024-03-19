Дело Мадумарова. Прокуратура просит признать депутата виновным

Первомайский районный суд по делу политика Адахана Мадумарова перешел к прениям сторон.

Как сообщили журналистам адвокаты обвиняемого, по словам прокурора, вина политика полностью доказана. Его просят признать виновным, но без определения наказания в связи с истечением сроков давности дела.

Напомним, ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009 году в Худжанде. Адахан Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения ее демаркации.