Выдавать земельные участки мэрия Бишкека будет в прямом эфире

Заседания комиссии по предоставлению прав на земельные участки под объекты облегченного типа и индивидуальное строительство в столице будут проходить в прямом эфире. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, cоответствующее распоряжение подписал вице-мэр города по земельной и транспортной политике Азиз Алымкулов. В таком же порядке будут выдавать право на аренду муниципальной недвижимости.

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Трансляция комиссий будет проходить на официальных страницах в социальных сетях муниципалитета и его структурных подразделений, а видеозапись каждого заседания будет храниться в специальных дата-центрах предприятий.

В мэрии добавили, что вся информация размещается на официальном сайте столичного муниципалитета www.meria.kg.