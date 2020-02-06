Верховный суд о том, почему глава Бишкекского ФОМС отпущен под домашний арест

В Верховном суде рассказали, почему директора Бишкекского территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования отпустили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба ВС КР.

По ее данным, задержанный Болот Момбеков подозревается в совершении мошенничества в крупном размере — 143 тысяч сомов. Ранее о получении взятки сообщали в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

Преступление отнесено к менее тяжкому.

«Учитывая его преклонный возраст и тяжелое состояние здоровья (согласно представленному суду медицинскому документу, 30 января 2020 года он госпитализирован в больницу с диагнозом коронарная болезнь сердца, острый инфаркт миокарда, атеросклероз аорты и коронарных артерий, гипертоническая болезнь третьей степени очень высокого риска, состояние тяжелое), суд применил в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста», — проинформировали в ВС КР.