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Общество

6 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-14.00 — отрезок улицы Медерова, переулок Магнитогорский;
  • 9.00-17.00 — отрезок улиц Славянской, Буденного, переулки Печерский, Чувашский, Кузнечный, улицы Гоголя, 116, 116/1, 156, 158, 179, 203, Фрунзе, 423, 425, 425/1, Семашко, 5, 7, 9, Баетова, 61, Жумабека, 64, 64/1, 64/2, 83а;
  • 9.00-12.00 — улица Ибраимова, 146а;
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Гагарина, Пушкина, Репина, Рыскулова, Лумумбы, Арзамасской, Обской, Орозова, Кайназаровой, улица Профсоюзная, 139, 141, 141а;
  • 9.30-14.00 — отрезки улиц Московской, Уметалиева, Шевченко, Турусбекова;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Кольмо» (улицы Азаттык, Республиканская);
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас», улица Керамическая;
  • 12.00-13.30 — улицы Салиева, 143, 145, 147, 149, Ялтинская, 100;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Матросова;
  • 15.00-17.00 — жилмассив «Эне-Сай» (15-я улица).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Озерная (улицы Школьная, Новая, Фрунзе), Пригородное (улицы Жаштык, Ынтымак, МТФ, Арсланбоб), Таш-Добо (улицы Средняя, Кооперативная, Западная, Больничная, Аптечная), Аламедин (улицы Пионерская, Маяковского), Лебединовка (улицы Чкалова, Мичурина), Восток (улицы Озерная, Советская, Щорса, Ленина, Луговая, Летняя, Западная), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Новая, Коллекторная, Логвиненко, Панфилова);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Лесное (улицы Новая, Западная), Сокулук (улицы Ленинградская, Кайназаровой, Фрунзе, Мира), Кызыл-Туу (улицы Жылжымышова, Билалы, Абакир, Жыламыш, Молдобай, Ибраимова), Фрунзе (улицы Фрунзенская, Восточная, Проектируемая, Карасуйская), город Шопоков (улицы Победы, Московская, Советская, Дзержинского, Репина, Шопокова, Школьная);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — город Кант (улица Ленинградская), села Новопокровка (улицы Гагарина, Лермонтова, Пионерская), Дмитриевка (улица Ленина), Джарбаши (улица Телебаева).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142708/
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