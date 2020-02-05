6 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-14.00 — отрезок улицы Медерова, переулок Магнитогорский;

9.00-17.00 — отрезок улиц Славянской, Буденного, переулки Печерский, Чувашский, Кузнечный, улицы Гоголя, 116, 116/1, 156, 158, 179, 203, Фрунзе, 423, 425, 425/1, Семашко, 5, 7, 9, Баетова, 61, Жумабека, 64, 64/1, 64/2, 83а;

9.00-12.00 — улица Ибраимова, 146а;

9.30-13.00 — отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной;

9.30-17.00 — отрезки улиц Гагарина, Пушкина, Репина, Рыскулова, Лумумбы, Арзамасской, Обской, Орозова, Кайназаровой, улица Профсоюзная, 139, 141, 141а;

9.30-14.00 — отрезки улиц Московской, Уметалиева, Шевченко, Турусбекова;

9.30-18.00 — жилмассив «Кольмо» (улицы Азаттык, Республиканская);

10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас», улица Керамическая;

12.00-13.30 — улицы Салиева, 143, 145, 147, 149, Ялтинская, 100;

13.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Матросова;

15.00-17.00 — жилмассив «Эне-Сай» (15-я улица).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Озерная (улицы Школьная, Новая, Фрунзе), Пригородное (улицы Жаштык, Ынтымак, МТФ, Арсланбоб), Таш-Добо (улицы Средняя, Кооперативная, Западная, Больничная, Аптечная), Аламедин (улицы Пионерская, Маяковского), Лебединовка (улицы Чкалова, Мичурина), Восток (улицы Озерная, Советская, Щорса, Ленина, Луговая, Летняя, Западная), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Новая, Коллекторная, Логвиненко, Панфилова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Лесное (улицы Новая, Западная), Сокулук (улицы Ленинградская, Кайназаровой, Фрунзе, Мира), Кызыл-Туу (улицы Жылжымышова, Билалы, Абакир, Жыламыш, Молдобай, Ибраимова), Фрунзе (улицы Фрунзенская, Восточная, Проектируемая, Карасуйская), город Шопоков (улицы Победы, Московская, Советская, Дзержинского, Репина, Шопокова, Школьная);

Кантский РЭС