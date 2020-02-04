На бесплатное обучение в Индонезию приглашают студентов из Кыргызстана

Министерство иностранных дел Республики Индонезия открывает стипендиальную программу для обучения искусству и культуре этой страны и приглашает студентов из Кыргызстана. Об этом сообщило Министерство образования и науки КР.

Как отмечается, обучение будет проходить со 2 мая по 15 августа 2020 года в одном из индонезийских арт-центров, расположенных в шести провинциях: Бали, Западная Суматра, Восточный Калимантан, Восточная Ява, Южный Сулавеси и Джокьякарта.

«После первой недели проживания участники будут распределены по арт-центрам в зависимости от их интересов. Их будут знакомить с индонезийскими культурой и искусством. При этом некоторые курсы будут отличаться. Например, в Восточной Яве будут изучать процесс изготовления традиционной ткани батик и яванский танец, а на Бали — балийский танец и национальный оркестр гамелан. В конце программы все участники примут участие в вечере культуры и искусства», — сообщает Минобразования.

В ведомстве подчеркивают, что стипендиальная программа покрывает плату за обучение, включая внеклассные мероприятия, билет эконом-класса в оба конца, проживание и питание, медицинскую страховку и местный транспорт. Кроме того, будет выдаваться ежемесячное пособие в размере 2 миллионов рупий (около 10 тысяч 200 сомов).

Требования к кандидатам:

возраст от 21 до 27 лет;

не состоять в браке;

иметь среднее образование;

знать английский язык;

кандидатам, изучающим индонезийские культуру и искусство, будет отдано предпочтение, так же как и тем, кто владеет (хотя бы минимально) индонезийским языком.

Подробную информацию о программе можете получить на сайте Министерства образования и науки КР.