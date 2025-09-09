Дорогой контракт. Госорганы не вмешиваются в стоимость обучения в вузах

Депутат парламента Дастан Бекешев обратился в Министерство науки, высшего образования и инноваций с предложением обязать частные вузы публиковать цены на образовательные услуги и обосновывать, из чего они складываются.
Как сообщил нардеп в своем Telegram-канале, вопрос пришлось поднять в связи с тем, что в этом году резко повысилась стоимость контрактного обучения.
В МНВОиИ Дастану Бекешеву ответили, что государство не регулирует стоимость обучения в частных вузах.
По данным ведомства, основным нормативным правовым документом является Положение о формировании и применении тарифов на платные образовательные услуги в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением правительства от 18 мая 2009 года № 300.
Положение устанавливает четкий перечень материалов, на основании которых производится формирование тарифов, включая:
- смету доходов и расходов на учебный год с детализацией по статьям затрат;
- калькуляцию себестоимости по видам услуг с расшифровкой затрат;
- отчет о фактическом исполнении сметы расходов и доходов;
- динамику изменения тарифов за предыдущие два года и другое.
Требования положения являются обязательными для исполнения всеми государственными образовательными организациями, за исключением учреждений начального профессионального образования, обладающих особым статусом.
Отдельно разрабатываются прейскуранты для иностранных студентов, а также устанавливается минимальный размер тарифов для иностранцев из дальнего зарубежья обучающихся по медицинским специальностям.
Государственный контроль за правильностью формирования и применения тарифов на платные образовательные услуги осуществляет антимонопольный орган.
«Средства, выделенные образовательной организации из госбюджета, контролируются казначейством. Все остальные средства, заработанные вузом, контролируются попечительским советом и общественными институтами. В пределах имеющихся собственных средств образовательные организации самостоятельно разрабатывают и реализуют меры по социальной поддержке обучающихся и педагогических работников», — говорится в ответе министерства.
Ранее о резком росте цен на обучение заявляла депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева. «В стране, где многие живут на грани бедности, такие решения — это удар не просто по кошельку, а по будущему целого поколения», — писала она.