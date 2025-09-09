Дорогой контракт. Госорганы не вмешиваются в стоимость обучения в вузах

Депутат парламента Дастан Бекешев обратился в Министерство науки, высшего образования и инноваций с предложением обязать частные вузы публиковать цены на образовательные услуги и обосновывать, из чего они складываются.

Как сообщил нардеп в своем Telegram-канале, вопрос пришлось поднять в связи с тем, что в этом году резко повысилась стоимость контрактного обучения.

В МНВОиИ Дастану Бекешеву ответили, что государство не регулирует стоимость обучения в частных вузах.

По данным ведомства, основным нормативным правовым документом является Положение о формировании и применении тарифов на платные образовательные услуги в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением правительства от 18 мая 2009 года № 300.

Положение устанавливает четкий перечень материалов, на основании которых производится формирование тарифов, включая:

смету доходов и расходов на учебный год с детализацией по статьям затрат;

калькуляцию себестоимости по видам услуг с расшифровкой затрат;

отчет о фактическом исполнении сметы расходов и доходов;

динамику изменения тарифов за предыдущие два года и другое.

Требования положения являются обязательными для исполнения всеми государственными образовательными организациями, за исключением учреждений начального профессионального образования, обладающих особым статусом.

Отдельно разрабатываются прейскуранты для иностранных студентов, а также устанавливается минимальный размер тарифов для иностранцев из дальнего зарубежья обучающихся по медицинским специальностям.

Таким образом, действующее законодательство не предоставляет государственным органам полномочий для прямого вмешательства в процесс формирования стоимости платных образовательных услуг, устанавливаемых частными вузами.

Государственный контроль за правильностью формирования и применения тарифов на платные образовательные услуги осуществляет антимонопольный орган.

«Средства, выделенные образовательной организации из госбюджета, контролируются казначейством. Все остальные средства, заработанные вузом, контролируются попечительским советом и общественными институтами. В пределах имеющихся собственных средств образовательные организации самостоятельно разрабатывают и реализуют меры по социальной поддержке обучающихся и педагогических работников», — говорится в ответе министерства.

Государственные вузы самостоятельно определяют направления и порядок использования своих средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование сотрудников.

Ранее о резком росте цен на обучение заявляла депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева. «В стране, где многие живут на грани бедности, такие решения — это удар не просто по кошельку, а по будущему целого поколения», — писала она.