В России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на вице-премьера РФ, главу оперативного штаба Татьяну Голикову.
По ее словам, заболевшие — граждане Китая.
Татьяна Голикова добавила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, если те изъявят такое желание.
По ее словам, в Ухани находятся 300 граждан России, в провинции Хубэй — 341.
Напомним, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса.
По последним данным, от него в Китае умерло уже 213 человек.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.