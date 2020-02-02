Месяц празднования рождения пророка Мухаммеда. Что можно и нельзя делать

В последние годы в Кыргызстане начали проводить мероприятия в честь Мавлида — дня рождения пророка мусульман. Обычно Мавлид отмечается в месяц раби уль-авваль, но по словам религиозных деятелетей, любовь к Мухаммеду можно проявить в любое время года, организовав события в его честь.
В России наши мигранты шестой год подряд пышно празднуют день рождения пророка Мухаммеда в одном из крупных концертных залов Москвы, приглашая более 6 тысяч соотечественников и религиозных деятелей из Бишкека.
Некоторые сравнивают празднование Мавлида с христианским Рождеством.
24.kg узнало у ДУМК, как правильно праздновать Мавлид.
Чем отличается Мавлид от других праздников?
В исламе нет требований по празднованию дня рождения пророка, его начали отмечать только через 300 лет после появления самого ислама. Поэтому Мавлид не имеет определенную дату. Его можно праздновать в любое время года. Его отличие — он посвещается пророку Мухаммеду.
Что нужно делать во время Мавлида?
Особых религиозных традиций нет. Главное — открыть для себя пророка Мухаммеда, читая его биографию, учения и труды.
Религиозные деятели говорят об усилении любви к Мухаммеду. То есть получить более углубленные религиозные знания.
Обычно во время Мавлида рассказывают об учениях, советах пророка, читают стихотворения, посвященные пророку. Религиозные деятели призывают мусульман к нравственности и воспитанности на примере жизни Мухаммеда.
В некоторых странах в эти дни украшают дома и дарят подарки.
Допустимо ли в честь Мавлида проводить концерты и другие помпезные мероприятия?
Главной темой всех собраний и концертов должна быть деятельность пророка, иначе праздник потеряет смысл. Кроме того, программа собрания не должна выходить за рамки религии. Например, мужчины и женщины во время концерта должны сидеть отдельно.
Не надо забывать, что расточительство не поощряется в исламе, поэтому нет необходимости устраивать соревнования в масштабах, красоте и расходах на праздник.
Где нужно отмечать день рождения пророка?
В Кыргызстане Мавлид проводят в концертных залах, но неважно, примите вы в них участие или нет.
Раньше последователи пророка собирались в домах и мечетях, но коллективные сборы необязательны. Можно просто свободное время посвятить изучению трудов пророка.
Что в эти дни делать нельзя?
Запретов нет и не обязательно его отмечать. Наоборот, есть богословы, которые выступают против празднования. Они руководствуются тем, что ни пророк, ни его сподвижники нигде не говорили о Мавлиде. Тем более Мухаммед отменил все праздники, призвав мусульман отмечать только Орозо айт и Курман айт.