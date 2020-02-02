Месяц празднования рождения пророка Мухаммеда. Что можно и нельзя делать

В последние годы в Кыргызстане начали проводить мероприятия в честь Мавлида — дня рождения пророка мусульман. Обычно Мавлид отмечается в месяц раби уль-авваль, но по словам религиозных деятелетей, любовь к Мухаммеду можно проявить в любое время года, организовав события в его честь.

В России наши мигранты шестой год подряд пышно празднуют день рождения пророка Мухаммеда в одном из крупных концертных залов Москвы, приглашая более 6 тысяч соотечественников и религиозных деятелей из Бишкека.

Некоторые сравнивают празднование Мавлида с христианским Рождеством.

24.kg узнало у ДУМК, как правильно праздновать Мавлид.

1 Чем отличается Мавлид от других праздников? В исламе нет требований по празднованию дня рождения пророка, его начали отмечать только через 300 лет после появления самого ислама. Поэтому Мавлид не имеет определенную дату. Его можно праздновать в любое время года. Его отличие — он посвещается пророку Мухаммеду.

2 Что нужно делать во время Мавлида? Особых религиозных традиций нет. Главное — открыть для себя пророка Мухаммеда, читая его биографию, учения и труды. Религиозные деятели говорят об усилении любви к Мухаммеду. То есть получить более углубленные религиозные знания. Обычно во время Мавлида рассказывают об учениях, советах пророка, читают стихотворения, посвященные пророку. Религиозные деятели призывают мусульман к нравственности и воспитанности на примере жизни Мухаммеда. В некоторых странах в эти дни украшают дома и дарят подарки.

3 Допустимо ли в честь Мавлида проводить концерты и другие помпезные мероприятия? Главной темой всех собраний и концертов должна быть деятельность пророка, иначе праздник потеряет смысл. Кроме того, программа собрания не должна выходить за рамки религии. Например, мужчины и женщины во время концерта должны сидеть отдельно. Не надо забывать, что расточительство не поощряется в исламе, поэтому нет необходимости устраивать соревнования в масштабах, красоте и расходах на праздник.

4 Где нужно отмечать день рождения пророка? В Кыргызстане Мавлид проводят в концертных залах, но неважно, примите вы в них участие или нет. Раньше последователи пророка собирались в домах и мечетях, но коллективные сборы необязательны. Можно просто свободное время посвятить изучению трудов пророка.