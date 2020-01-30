В Бишкеке 30 января без осадков. Температура воздуха ожидается +8 градусов. День увеличился до 9 часов 51 минуты.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок. Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

0.00-3.00 – жилмассив «Келечек» (западная сторона);

9.00-17.00 – 5-й микрорайон, 58, улица Суюмбаева, 148, 150, жилмассивы «Рухий Мурас» (улицы 6-я, 7-я), «Калыс-Ордо», «Ак-Ордо» (улицы Курсант, Манжыл-Ата, Аккула, Тундук, Тастар-Ата, Барсбек), отрезки улиц Ташаузской, Курчатова, Поваринской, Панфилова, Байтика Баатыра, Эркиндик, Токтогула, Орозбекова, Тыныстанова, Чуйкова, Разакова, Боконбаева;

9.00-12.00 – жилмассив «Ынтымак» (улицы Жетиген, Адигине), отрезки улиц Бейшеналиевой, Боконбаева, Московской;

9.30-14.00 – отрезки проспекта Чуй, улиц Западной, Ереванской, Гражданской, Курманджан Датки;

9.30-17.00 – отрезки улиц Лермонтова, Жибек Жолу, Веселой, БЧК, Карасаева, Карадарьинской, Медерова;

9.30-13.00 – микрорайон «Тунгуч», 59-65, 64/1, 64/2, 67, 57, 68, 70, 71;

10.00-18.00 – жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Кереге-Таш);

11.00.15.00 – жилмассив «44 га»;

13.00-17.00 – отрезки улиц Лермонтова, Ибраева, Сокулукской, Кольбаева;

14.00-17.00 – жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Бегматова, Шаты, Берекет).

У кого намечается той

Александр Федоров

Родился 30 января 1949 года. Заслуженный деятель культуры КР, член Союза кинематографистов КР, фотохудожник.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Акылбек Абдыкалыков

Фото из интернета. Акылбек Абдыкалыков

Родился 30 января 1948 года в селе Шалта Чуйской области. Народный артист КР, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

Работал в Гостелерадио Киргизской ССР режиссером.

Был актером в Ошском областном Кыргызском театре драмы имени С.Ибраимова, затем Кыргызском академическом театре драмы, Иссык-Кульском драмтеатре в Караколе. В 1994 году назначен на должность художественного руководителя и директора Кыргызского национального академического театра имени Токтоболота Абдымомунова, в 1996-м — Чуйского областного театра имени Ш.Термечикова.

Снялся в таких фильмах, как «Курманжан датка», «Где твой дом, улитка?», «Сошлись дороги», «Я — Тянь-Шань», «Ночная авария».

Родился профессор Ишенбай Молдоташев

Родился 30 января 1953 года в селе Кайырма-Арык Иссык-Кульской области. Доктор медицинских наук, профессор, лауреат Госпремии КР в области науки и техники, заслуженный врач Кыргызской Республики.

Специалист в области кардиологии.

Награжден Золотой медалью академика М.Миррахимова «За вклад в развитие медицины и здравоохранения Кыргызстана».

Опубликовано более 210 научных работ, в том числе три изобретения. Под его руководством защищены 10 кандидатских диссертаций.

Избирался депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша.

Погиб Герой Советского Союза Василий Кайкин

Фото из интернета. Василий Кайкин

В 1910 году в селе Тюп родился Герой Советского Союза Василий Кайкин. Старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны.

Отличился во время форсирования Одера. 30 января 1945-го Василий Кайкин прикрывал отход своих товарищей в районе железнодорожной станции Альткессель. Израсходовав боеприпасы, он подорвал себя и окруживших его немецких солдат гранатой. Похоронен в польском городе Жагань.

В честь героя установлен памятник и названы улица, школа, парк культуры и отдыха в селе Тюп.

Умер оперный певец Артык Мырзабаев

Фото из интернета. Артык Мырзабаев

Родился 11 мая 1930 года в селе Кызыл-Аскер Киргизской АССР. Народный артист СССР (1967).

После окончания второго курса Фрунзенского музыкально-хореографического училища имени М.Куренкеева начал свою творческую деятельность в качестве артиста хора Кыргызской государственной филармонии.

В 1954-м приглашен в Кыргызский государственный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Здесь Артык Мырзабаев успешно дебютировал в партии Семетея в национальной опере «Ай-Чурек».

Артык Мырзабаев исполнил все ведущие партии баритонового репертуара в операх русских и зарубежных классиков, поставленных на сцене Кыргызского театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Он также создал яркие и запоминающиеся образы в спектаклях кыргызской оперной классики.

Занимался педагогической деятельностью в студии Кыргызского театра оперы и балета.

Умер 30 января 2005 года.