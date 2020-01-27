Новый вирус в Китае. Число погибших увеличилось до 80 человек

Число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 80 человек. Об этом сообщило РБК со ссылкой NetEase.
По данным издания, всего в мире зарегистрировали 2 тысячи 744 случая заражения.
По словам главы Нацкомиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй, новым вирусом можно заразиться во время его инкубационного периода, который может длиться до 14 дней.
Случаи заболевания, помимо Китая, выявили в Южной Корее, Японии, Сингапуре, США, Таиланде и ряде других стран.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Пекин, чтобы встретиться с правительством Китая и экспертами в области здравоохранения в связи с распространением нового вида коронавируса. Об этом он сообщил в Twitter.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.