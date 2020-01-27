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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Новый вирус в Китае. Число погибших увеличилось до 80 человек

Число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 80 человек. Об этом сообщило РБК со ссылкой NetEase.

По данным издания, всего в мире зарегистрировали 2 тысячи 744 случая заражения.

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По словам главы Нацкомиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй, новым вирусом можно заразиться во время его инкубационного периода, который может длиться до 14 дней.

Случаи заболевания, помимо Китая, выявили в Южной Корее, Японии, Сингапуре, США, Таиланде и ряде других стран.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Пекин, чтобы встретиться с правительством Китая и экспертами в области здравоохранения в связи с распространением нового вида коронавируса. Об этом он сообщил в Twitter.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141628/
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