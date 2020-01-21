Суд по ремонту Исторического музея. Гособвинение требует явки Сапара Исакова

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Прокуроры считают, что отсутствие Сапара Исакова на судебных заседаниях непозволительно. Тем самым ему можно будет предъявить обвинение за неявку в суд.

«Он должен уважать суд, мало ли что он там хочет, он обязан являться на процесс. Мы ходатайствуем, чтобы его привозили сюда», — сказала прокурор.

Сторона защиты считает, что нет необходимости каждый раз доставлять Сапара Исакова на судебные заседания. Поскольку он отказался давать какие-либо показания.

Судья не удовлетворил прошение представителей гособвинения.

Напомним, что ранее Сапар Исаков отказался участвовать в процессе. По словам подсудимого, такое решение он принял после абсурдного приговора Свердловского райсуда по делу о модернизации ТЭЦ.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.