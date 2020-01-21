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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Депутат просит освободить из-под ареста жителей Кок-Таша

Депутаты готовы ходатайствовать об изменении меры пресечения четырем арестованным после последнего конфликта на границе жителям села Кок-Таш. Об этом депутат Каныбек Иманалиев заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

Он предложил освободить их.

«Они же не опасные преступники. Пусть идет расследование, но их надо отпустить. Если надо, депутаты могут написать ходатайство», — сказал нардеп.

Напомним, задержанные жители села Кок-Таш после конфликта на кыргызско-таджикской границе месяц будут находиться под стражей.  Решение 13 января принял Кадамджайский районный суд Баткенской области.

Нурбек Сапарбаев, Усен Сапарбаев, Зайнидин Бердиев и Улукбек Сапарбаев задержаны 11 января вечером. По данным УВД региона, они подозреваются в провокации конфликта на границе.

Каныбек Иманалиев поинтересовался, насколько достоверна информация о провокаторах со стороны Таджикистана.

Представители МВД опровергли слухи, заявив, что ситуацию на границе провоцируют сами местные жители.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141087/
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