Инцидент на границе. Депутат просит освободить из-под ареста жителей Кок-Таша

Депутаты готовы ходатайствовать об изменении меры пресечения четырем арестованным после последнего конфликта на границе жителям села Кок-Таш. Об этом депутат Каныбек Иманалиев заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

Он предложил освободить их.

«Они же не опасные преступники. Пусть идет расследование, но их надо отпустить. Если надо, депутаты могут написать ходатайство», — сказал нардеп.

Напомним, задержанные жители села Кок-Таш после конфликта на кыргызско-таджикской границе месяц будут находиться под стражей. Решение 13 января принял Кадамджайский районный суд Баткенской области.

Нурбек Сапарбаев, Усен Сапарбаев, Зайнидин Бердиев и Улукбек Сапарбаев задержаны 11 января вечером. По данным УВД региона, они подозреваются в провокации конфликта на границе.

Каныбек Иманалиев поинтересовался, насколько достоверна информация о провокаторах со стороны Таджикистана.

Представители МВД опровергли слухи, заявив, что ситуацию на границе провоцируют сами местные жители.