Платная парковка в Бишкеке. Что приготовила столичная мэрия

Столичные власти не теряют надежды запустить платный паркинг в столице. В прошлом году в структуре мэрии Бишкека даже создали специальное муниципальное предприятие, но его работа неоднократно становилась предметом критики со стороны депутатского корпуса.

Когда гладко на бумаге

Планировалось, что город сможет зарабатывать не менее 100 миллионов сомов ежегодно от парковок и стоянок. Такую сумму озвучил бывший вице-мэр Бакытбек Дюшембиев, доказывая необходимость создания предприятия, на сессии городского кенеша.

В прошлом году структура заработала всего 2 миллиона сомов.

Грандиозные планы забуксовали с самого начала — выяснилось, что еще в 2016 году мэрия по линии привлечения инвестиций в сфере ГЧП инициировала проект «Организации муниципальных парковок вдоль дорог». И оплатила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) и конкурсную документацию проекта. Городскому бюджету это обошлось почти в 9 миллионов сомов.

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Тем не менее мэрия разработала и внесла на утверждение БГК положение о порядке и условиях организации платных парковок и стоянок. Но потом сама его отозвала. Как объяснил курирующий вице-мэр Азиз Алымкулов, Минэкономики, рассмотрев проект ТЭО, отметило: в него надо внести уточнения.

«Мы посчитали, что пока не получим заключение из госоргана, положение об организации платных парковок рассматривать преждевременно», — сказал он.

Депутаты резонно возразили: раз структура не работает, ее надо ликвидировать, чтобы не тратить средства на содержание штата.

В БГК считают, раз муниципалитет пока сам не готов организовать парковки, их надо отдать в аренду.

Попытка № 2

В мэрии нашли иной вариант. Пока проект ГЧП не заработает, предлагается утвердить временное положение, которое устанавливает правила создания, расположения, оформления и согласования, а также функционирования платных муниципальных парковок.

Город поделили на зоны: в первой — парковка будет стоить 40 сомов, во второй — 20 сомов.

Первая зона (центр) — участок, ограниченный проспектами Чингиза Айтматова, Жибек Жолу, улицами Ибраимова и Ахунбаева, а также парковки у торговых центров и рынков. Вторая — квадрат между Южной магистралью, улицами Фучика, Алма-Атинской и северной частью БЧК. Третья — все остальные улицы.

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«Мы хотим подготовить почву для внедрения автоматизированной системы — разработать схемы организации муниципальных платных парковок», — отметил директор МП «Бишкекские парковки и стоянки» Ислан Момоконов.

По его словам, при этом будут учитывать требования к обеспечению безопасности дорожного движения и градостроительную ситуацию. В каких-то районах могут создать или углубить парковочные карманы, а в других — организуют места для стоянок вдоль дорог.

В мэрии заверяют, что участки дорог сдавать в аренду никому не будут, а наймут операторов — «парковщиков».

В планах финансовых мэрия делает осторожные прогнозы, уже не обещая громогласно стомиллионные доходы. Как сообщил первый вице-мэр Алмаз Бакетаев, в 2020 году муниципалитет от деятельности управления без учета реализации проекта ГЧП планирует получить 39,5 миллиона сомов.

«По ГЧП будут отдельно идти поступления. Пока у нас нет цифр», — отметил он.

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Но пока все остается только на бумаге. Временное положение депутаты утверждать на сессии отказались и вообще сняли вопрос с повестки дня. Аргумент — документ не успела изучить профильная комиссия по муниципальной собственности.

Не изобретать велосипед

По мнению депутата БГК Эрмека Усубалиева, смысла в принятии подобного документа нет.

«Многие коллеги настаивают, чтобы предприятие зарабатывало деньги и не простаивало просто так, пока все законодательство по ГЧП не приведут в норму. Но это может произойти уже в ближайшее время. Закон о ГЧП президент подписал в прошлом году. Я лично против того, чтобы снова с палочками парковщики стояли. Опять будет коррупция, непонятно, как деньги фиксировать, учитывать. Будет полный бардак», — сказал он.

В XXI веке живем, люди запускают космические корабли, а мы с палочками стоим и по карманам тырим. Эрмек Усубалиев

Депутат предлагает применить международную практику в этом вопросе. А к реализации проекта приглашать компании, у которых уже есть успешный опыт в городах-миллионниках по внедрению системы.

В то же время городские власти уверяют, что платный паркинг внедряют не только для того, чтобы заработать, но и чтобы упорядочить движение автомобильного транспорта. Особенно в центре столицы.

«Прежде чем ввести платный паркинг повсеместно, проект будет три-четыре месяца пилотироваться. Но параллельно необходимо приобретать общественный транспорт, чтобы дать людям альтернативу», — считает Эрмек Усубалиев.

Внедрение платного паркинга однозначно вызовет негативную реакцию среди автолюбителей. Тем более что специалистов в направлении парковок или исследовательских институтов нет, и ошибок избежать вряд ли удастся.