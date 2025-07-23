Чудаки парковки. Нарушители заезжают на тротуары, разбивая их

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Эту машину оставили на тротуаре возле памятника Курманджан Датке. «Брусчатку, видимо, разбили заезжающие сюда авто», — отметил очевидец.
Недалеко от этого места, возле кинотеатра «Ала-Тоо», также стоял автомобиль в неположенном месте.
Возле здания Минкультуры вновь устроили стоянку.
Владельцы этих авто закрыли проезд.
«Чудаки» управляют не только автомобилями.
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