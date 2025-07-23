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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители заезжают на тротуары, разбивая их

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Эту машину оставили на тротуаре возле памятника Курманджан Датке. «Брусчатку, видимо, разбили заезжающие сюда авто», — отметил очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Недалеко от этого места, возле кинотеатра «Ала-Тоо», также стоял автомобиль в неположенном месте.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Возле здания Минкультуры вновь устроили стоянку.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владельцы этих авто закрыли проезд.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Чудаки» управляют не только автомобилями.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/337294/
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