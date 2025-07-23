Чудаки парковки. Нарушители заезжают на тротуары, разбивая их

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Эту машину оставили на тротуаре возле памятника Курманджан Датке. «Брусчатку, видимо, разбили заезжающие сюда авто», — отметил очевидец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Недалеко от этого места, возле кинотеатра «Ала-Тоо», также стоял автомобиль в неположенном месте.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Возле здания Минкультуры вновь устроили стоянку.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владельцы этих авто закрыли проезд.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Чудаки» управляют не только автомобилями.

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