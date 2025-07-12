Депутаты БГК в Санкт-Петербурге изучили организацию парковочного пространства

Депутаты Бишкекского городского кенеша посетили Санкт-Петербург, чтобы изучить местные наработки в сфере организации парковочного пространства. Встреча прошла при участии специалистов Городского центра управления парковками, сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе Государственного казенного учреждения «Городской центр управления парковками» проинформировали, что представители Бишкека интересуются петербургской моделью для ее возможного применения у себя. Отмечается, что в столице КР уже тестируется зона платной парковки.

Директор центра Михаил Курдяев представил гостям доклад о реализации проекта Единого парковочного пространства. Он рассказал о нормативной базе, подготовительных этапах, запуске системы в центре города, а также о ее текущей работе и дальнейших перспективах.

Представители БГК подчеркнули важность цифровых решений, используемых в Петербурге, таких как приложение для оплаты парковок и автоматизированный контроль.

Глава Бишкекского городского кенеша Бекжан Усеналиев отметил, что его коллеги намерены адаптировать успешные практики петербургских коллег, модернизируя их под условия своего города. По итогам встречи стороны договорились продолжать взаимодействие и обмениваться знаниями в области развития транспортной инфраструктуры.