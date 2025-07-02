Внедрять оплату через QR-код начали на муниципальных парковках Бишкека

На некоторых муниципальных парковках Бишкека появилась возможность оплаты с помощью QR-кодов. Как сообщили городские власти, новый способ оплаты внедряют поэтапно для повышения прозрачности и автоматизации парковочной системы.

Стоимость составляет 40 сомов. Парковки оборудованы камерами фиксации, которые автоматически распознают госномер транспортного средства при заезде.

После парковки автомобилист может отсканировать размещенный на информационном щите QR-код и оплатить стоянку онлайн. В случае если оплата не произведена в течение установленного времени, владельца транспорта оштрафуют на 1 тысячу сомов.

В мэрии отметили, что данные о заезде и выезде обрабатываются автоматически, что исключает возможность «забыть» об оплате.

Пока система работает в тестовом режиме на нескольких центральных улицах города, однако в дальнейшем ее планируют внедрить на всех платных муниципальных парковках.

Водителей призывают обращать внимание на знаки и оплачивать парковку своевременно, чтобы избежать штрафов.