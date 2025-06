Водитель Lexus с госномером 9990 AG оставил машину на правой крайней полосе на перекрестке проспекта Манаса и улицы Киевской. Об этом сообщил читатель 24.kg. View this post on Instagram A post shared by НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg) Автомобиль стоял на дороге и мешал другим водителям поворачивать направо, они вынужденно объезжали машину.

«Если на Lexus повесили купленный номер с биржи, это дает право парковаться где угодно? Из-за таких водителей и возникают пробки», — сообщил читатель.