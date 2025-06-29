Чудаки парковки. Машины ставят на газонах, после этого на них не растет трава

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Владелец этого автомобиля не нашел другого места, как на про разметке пешеходного перехода, перекрыв тротуар.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Эта машина стояла также на тротуаре. Даже заградительные столбики не останавливают «чудака».

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«КамАЗ» оставили на зеленой зоне. После такой парковки травы тут точно не будет.

Напомним, ранее читатель сообщал, что автомобиль с номером 01 KG 041 AHN припарковался прямо на тротуаре, заехав на газон. За рулем был мужчина в форме одного из силовых ведомств.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.