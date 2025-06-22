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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В Бишкеке нарушители занимают тротуары, мешая пешеходам

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Эту машину оставили на тротуаре на улице Ахунбаева, 129, напротив парка имени Ататюрка.

Владелец этого авто также закрыл проход для людей. Фото сделано в районе пересечения улиц Горького и Панфилова.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Бишкекчанин пожаловался на машину, которую припарковали на остановке в районе улиц Московской и Логвиненко.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Напомним, в Балыкчи тепловоз протаранил автомобиль, припаркованный с нарушением ПДД — слишком близко от путей.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/333605/
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