Чудаки парковки. В Бишкеке нарушители занимают тротуары, мешая пешеходам

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Эту машину оставили на тротуаре на улице Ахунбаева, 129, напротив парка имени Ататюрка.





Владелец этого авто также закрыл проход для людей. Фото сделано в районе пересечения улиц Горького и Панфилова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Бишкекчанин пожаловался на машину, которую припарковали на остановке в районе улиц Московской и Логвиненко.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Напомним, в Балыкчи тепловоз протаранил автомобиль, припаркованный с нарушением ПДД — слишком близко от путей.

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