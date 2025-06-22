Чудаки парковки. В Бишкеке нарушители занимают тротуары, мешая пешеходам

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Эту машину оставили на тротуаре на улице Ахунбаева, 129, напротив парка имени Ататюрка.
Владелец этого авто также закрыл проход для людей. Фото сделано в районе пересечения улиц Горького и Панфилова.
Бишкекчанин пожаловался на машину, которую припарковали на остановке в районе улиц Московской и Логвиненко.
Напомним, в Балыкчи тепловоз протаранил автомобиль, припаркованный с нарушением ПДД — слишком близко от путей.
Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.