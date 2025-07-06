16:13
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В Бишкеке некоторые тротуары превращают в автостоянки

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водитель этого микроавтобуса перекрыл оживленный тротуар на улице Киевской. По словам очевидца, авто простояло почти весь день.

В районе улиц Ибраимова и Московской тротуар превратили в парковку.

«А вдруг пожар или скорую помощь понадобится вызвать — как они проедут? Примите меры, пусть их оштрафуют», — написал автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе перекрестка улиц Московской и Тыныстанова также припарковались с нарушением ПДД.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/335304/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Внедрять оплату через QR-код начали на муниципальных парковках Бишкека
Чудаки парковки. Машины ставят на газонах, после этого на них не растет трава
Чудаки парковки. В Бишкеке нарушители занимают тротуары, мешая пешеходам
Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины на тротуарах и пешеходных переходах
БЦ «Россия» оккупировал парковки по периметру. Водители не могут оставить машины
В Бишкеке водитель Lexus припарковался на правой крайней полосе и ушел
Мэрия оштрафовала водителей за парковку на зеленых зонах на 11 тысяч сомов
Чудаки парковки. Некоторые считают нормальным заехать на зеленые зоны
Чудаки парковки. По аллеям Дубового парка в Бишкеке ездят машины
На парковках Бишкека есть только 94 места для маломобильных людей
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Два наглядных фото: почему мэрия Бишкека в&nbsp;жару лишает горожан права на&nbsp;тень Два наглядных фото: почему мэрия Бишкека в жару лишает горожан права на тень
Жители Кара-Балты жалуются на&nbsp;обгоревшую траву и&nbsp;высохшие саженцы в&nbsp;городе Жители Кара-Балты жалуются на обгоревшую траву и высохшие саженцы в городе
После жалоб горожан мэрия Бишкека демонтировала незаконную постройку После жалоб горожан мэрия Бишкека демонтировала незаконную постройку
Бизнес
Лети сейчас&nbsp;&mdash; плати потом: рассрочка на&nbsp;билеты через MTravel Лети сейчас — плати потом: рассрочка на билеты через MTravel
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
6 июля, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. В Бишкеке некоторые тротуары превращают в автостоянки Чудаки парковки. В Бишкеке некоторые тротуары превращаю...
15:49
В парк «Ала-Арча» запрещено заезжать на машинах. Но на крутых авто можно
15:30
Начальник сборных команд Федерации борьбы КР отстранен от должности: почему
15:00
Иссык-Кульский закат и Жалпак-Таш. Фото и видео читателей 24.kg
14:09
Право на тень: мэрия Бишкека обещает высадить деревья на улице Московской