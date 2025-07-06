Чудаки парковки. В Бишкеке некоторые тротуары превращают в автостоянки

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водитель этого микроавтобуса перекрыл оживленный тротуар на улице Киевской. По словам очевидца, авто простояло почти весь день.

В районе улиц Ибраимова и Московской тротуар превратили в парковку.

«А вдруг пожар или скорую помощь понадобится вызвать — как они проедут? Примите меры, пусть их оштрафуют», — написал автор фото.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе перекрестка улиц Московской и Тыныстанова также припарковались с нарушением ПДД.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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