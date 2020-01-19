Планирование на год. Семь правил для достижения результатов

Начало года многие из нас начинают с планов на будущее. Размышления о будущем помогают наслаждаться текущим моментом. Чаще всего мы искренне верим, что все получится. Но практика показывает, что 80 процентов людей не делают того, что было ими запланировано.

Корреспондент 24.kg побеседовала с экспертами в финансовой сфере и управлении, психологом и успешным бизнесменом о том, как правильно составлять план на ближайшее будущее. Предлагаем вам список самых важных правил, которые следует соблюдать.

1 Определитесь с приоритетами

Чтобы действительно выполнить план, нужно четко определиться со своими целями. Помните: чем яснее вы сформулируете свою цель, тем больше шансов все исполнить.

Если не поймете на 100 процентов, чего хотите, у вас никогда не получится этого добиться.

Тут стоит следовать советам финансовых гуру. Они всегда говорят, что нужно не просто говорить, что ты хочешь хорошо заработать, нужно определить сумму. В планировании жизненных целей то же самое.

Мало записать, что нужно за год похудеть или съездить на курорт. Правильнее будет запланировать конкретно: похудеть на 10 килограммов за год или поехать летом на Гоа.

Чтобы лучше формулировать цели, представьте, что вам предстоит сделать заказ в онлайн-магазине, отменить который нельзя.

Нужно четко определить, что хотите купить, сколько, за какую сумму и в какие сроки. С планированием жизни действуйте по тому же принципу. Помните, что цель должна быть сформулирована на бумаге, записана позитивно и от первого лица.

Надо планировать не улучшить жизнь, а предпринять вполне конкретные действия для того, чтобы меньше работать или больше отдыхать, или проводить больше времени с семьей, или даже переехать в другую страну. Так будет легче понять, что нужно сделать для достижения цели.

2 Не планируйте слишком много

Ошибка многих людей в том, что при планировании на год они ставят перед собой слишком много целей. Такой подход — верный шаг к тому, чтобы в очередной раз к концу года грустно смотреть на неисполненный список планов и дел и корить себя за то, что не хватило смелости и усидчивости их выполнить.

После того как определите приоритеты, постарайтесь составить рейтинг их важности.

И уже из него выберите три-четыре основные цели, которые предстоит достичь. Реально оценивайте свои возможности и силы. Если вы еще ни разу в жизни не выполнили ни одного своего плана, то поставьте всего одну, пусть и небольшую на первый взгляд задачу. Это в разы увеличит шансы реализовать задуманное.

Стоит разделить большую цель на маленькие. Так будет легче выполнить ее.

Большая цель подсознательно воспринимается как нечто недостижимое. И в итоге вы сдадитесь, даже не попытавшись что-то сделать.

Например, вы запланировали похудеть на 10 килограммов за год. А теперь запишите себе в план, что каждый месяц вам нужно худеть всего на 800 граммов . Согласитесь, эта цифра гораздо меньше. И вы уже более уверены в реальности достижения.

Или, например, вы хотите поехать отдыхать на Гоа. Путешествие дорогое для вас, например, 35 тысяч сомов. Но если поделить его на пять, получается уже меньше — 7 тысяч сомов. А если решить поехать отдыхать в конце года и откладывать на поездку 10 месяцев, ежемесячно цель стоит 3,5 тысячи сомов. Уже не так страшно.

3 Постройте пошаговый план

Даже самые правильные цели и планы не гарантируют, что вы их исполните. Когда вы разделили большую цель на более мелкие, будет проще создать детальный план достижения.

Не пытайтесь создать идеальный план. Может получиться, что на планирование вы потратите гораздо больше, чем на реализацию.

Достаточно создать относительно четкий план с минимумом деталей. Однако самое главное — желание следовать задуманному. Даже если для достижения цели нужно только одно действие в месяц, но его не делают, толку не будет.

Старайтесь создавать небольшие планы на работу на каждую неделю. Так и целей для выполнения будет меньше, и контролировать процесс станет проще.

4 Что нужно для достижения цели

Мало определиться, чего вы действительно хотите. Чтобы сделать эти желания выполнимыми, нужно сразу определиться с условиями для достижения.

Если собираетесь, например, в путешествие, мало определить, сколько стоит цель. Надо понять, сколько часов вам придется работать, понадобится ли дополнительный источник денег. Как только написали план, сразу же создавайте и методы его реализации.

5 Проверяйте результат регулярно

Чтобы не оказаться к концу года у разбитого корыта, регулярно проверяйте, удается ли вам следовать намеченному плану. Какие-то отклонения по объективным причинам могут быть. Однако не надо пытаться оправдывать ими свою лень и неорганизованность.

Анализ выполнения плана позволит вам вовремя понять, что что-то пошло не так, и исправить ситуацию.

Например, в конце каждой недели анализируйте план и смотрите, достигли цели или нет. Если нет, то почему это произошло, что нужно сделать, чтобы все исправить. Исходя из прошлой недели вносите корректировки в план на следующую.

Анализировать выполнение целей нужно регулярно. Иначе очень скоро вы потеряете мотивацию и махнете рукой, забросив в очередной раз вполне реальный шанс чего-то добиться или изменить в своей жизни.

6 План нужно менять

Помните, что план по достижению целей не может быть неизменным.

Мы никогда не можем со 100-процентной вероятностью предсказать свое будущее. Поэтому нужно быть готовым к изменению планов в любой момент.

Но это не значит, что вы будете менять планы и отказываться от целей всякий раз, как только наступают трудности или вы себя убедили в том, что сделать этого не можете. Представьте, что изменения плана — крайний вариант, который можно применять, только если другие варианты не работают.

Скорее всего, при достижении целей будут неудачи, застои. Именно возможность скорректировать план в такие моменты даст вам больше уверенности в себе.

7 Не грызите себя за неудачи

Это последний, но, пожалуй, один из самых важных советов. Не надо корить себя и посыпать голову пеплом всякий раз, когда что-то не получилось. Не нужно пытаться выполнить план любой ценой. Иначе получится, что цели вы вроде как достигли, а удовольствия нет.

Не ругайте себя за срыв плана. Лучше подумайте, что пошло не так и как лучше поступить в следующий раз.

Возможно, вы изначально выбрали цель или неверно ее описали. Однако вы хотя бы попытались. И это уже хорошо. После нескольких таких ошибок вам придет понимание, как нужно действовать. Это станет началом большого пути в осуществлении задумок.

А еще помните, что умение адаптироваться и не впадать в депрессию, если вдруг что-то пошло не так, — признак зрелой личности.