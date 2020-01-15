Human Rights Watch: Права женщин в Кыргызстане защищают недостаточно

Правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе (он выходит уже в 30-й раз) представила рейтинг стран, где выявлены элементы нарушений прав человека. В нем отражены 12 стран.

Организация указала, что власти Китая являются главным нарушителем прав человека и свободы слова в мире в 2019 году. Она призвала разные страны объединить усилия, чтобы «защитить общее будущее» и «противостоять попыткам Китая разрушить международно признанную систему прав человека».

Негативно оценили международные правозащитники и ситуацию в России. В частности, что власти страны в 2019-м продолжили отвечать на проявления гражданского активизма новыми запретами, репрессивными законами и показательными уголовными процессами. Типичным примером этого стали протесты в Москве.

Что касается Кыргызстана, то Human Rights Watch отмечает — в стране в целом соблюдается свобода собраний. Но суд оставил в силе пожизненный приговор правозащитнику Азимжону Аскарову, несмотря на призывы международных организаций освободить его. Есть случаи уголовных дел за «подстрекательство» или «экстремизм».

Другим трендом, по мнению экспертов HRW, стало политическое противостояние между президентом Сооронбаем Жээнбековым и бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, результат которого — арест активов Атамбаева и судебный процесс в отношении него по более чем десятку уголовных статей, вплоть до убийства. Недостаточно защищаются, как указывают специалисты, права женщин (в том числе жертв похищений с целью женитьбы) и жертв семейного насилия.

В 2019 году зафиксировали 8 тысяч 159 заявлений по фактам семейного насилия.

Напомним, что только в новогодние дни в Кыргызстане произошло две трагедии, когда в результате семейных ссор от жестокого избиения своими супругами погибли две женщины. Накануне стало известно, что в Бишкеке мужчина зарезал бывшую жену.

Журналисты 24.kg побывали в женской колонии в селе Степном и выслушали соотечественниц, кто не терпел побои, оскорбления и унижение. В первой истории мы рассказываем о женщине, которая не стала молчать и в итоге получила восемь лет тюрьмы.

