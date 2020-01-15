Инцидент на границе. В Баткене тоже прошел митинг

В Баткене прошел митинг с требованием освободить задержанных по подозрению в провокациях после очередного конфликта на кыргызско-таджикской границе жителей села Кок-Таш.

По словам местных жителей, участники акции выразили обеспокоенность ситуацией на границе.

«У них одно требование — освободить Нурбека Сапарбаева, Усена Сапарбаева, Зайнидина Бердиева и Улукбека Сапарбаева. Митингующие хотели выслушать полпреда правительства Акрама Мадумарова, но он не вышел. Отправил вместо себя своего зама Кенеша Салихова. Тот обещал довести до руководителей обеспокоенность народа», — сообщил 24.kg местный житель.

Напомним, что сегодня в Бишкеке тоже прошел митинг в связи с произошедшим в приграничье очередным конфликтом.