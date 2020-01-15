14:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. В Баткене тоже прошел митинг

В Баткене прошел митинг с требованием освободить задержанных по подозрению в провокациях после очередного конфликта на кыргызско-таджикской границе жителей села Кок-Таш.

По словам местных жителей, участники акции выразили обеспокоенность ситуацией на границе.

«У них одно требование — освободить Нурбека Сапарбаева, Усена Сапарбаева, Зайнидина Бердиева и Улукбека Сапарбаева. Митингующие хотели выслушать полпреда правительства Акрама Мадумарова, но он не вышел. Отправил вместо себя своего зама Кенеша Салихова. Тот обещал довести до руководителей обеспокоенность народа», — сообщил 24.kg местный житель.

Напомним, что сегодня в Бишкеке тоже прошел митинг в связи с произошедшим в приграничье очередным конфликтом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140558/
просмотров: 689
Версия для печати
Материалы по теме
Вице-премьер-министр Жениш Разаков встретился с жителями села Кок-Таш
Митинг в поддержку Баткена. Шесть требований направлено Сооронбаю Жээнбекову
Митинг в поддержку Баткена. Президента просят принять участников акции
На митинге в Бишкеке в провокациях на границе обвинили власти Таджикистана
Митинг в поддержку Баткена. Участники требуют отставки Жениша Разакова
Конфликт на границе: стороны решили не передавать СМИ данные о работе. Почему
Инцидент на границе. Задержанным жителям Кок-Таша определили меру пресечения
Инцидент на границе. Начались кыргызско-таджикские переговоры
Конфликт на границе. Парламентский комитет не принял никакого решения
Депутаты интересуются, чем занят наш посол в Таджикистане Джаныш Рустенбеков
Популярные новости
Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в&nbsp;суде назвать имена неких чиновников Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в суде назвать имена неких чиновников
Делай, как муфтий. В&nbsp;Сети обсуждают физическую форму Максатбека Токтомушева Делай, как муфтий. В Сети обсуждают физическую форму Максатбека Токтомушева
Нападение на&nbsp;Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg Нападение на Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg
Следствие по&nbsp;делу Курсана Асанова завершается Следствие по делу Курсана Асанова завершается
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
15 января, среда
14:40
Вице-премьер-министр Жениш Разаков встретился с жителями села Кок-Таш Вице-премьер-министр Жениш Разаков встретился с жителям...
14:28
Идет реформа. Директор Исторического музея прокомментировал увольнения
14:14
Депутат предлагает объявить общенациональный день посадки деревьев
14:02
Дело Курсана Асанова. На допрос в Военную прокуратуру вызвали журналиста
13:51
Инцидент на границе. В Баткене тоже прошел митинг