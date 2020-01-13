Егеря заинтересованы в выявлении браконьеров: предусмотрена премия

В прошлом году выявлено 165 фактов нарушения природоохранного законодательства. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кумар Мамбеталиев.

«Мы не скрываем, что есть проблемы с сохранением животного мира. Уполномоченные органы проводят поэтапную работу в выявлении и пресечении фактов браконьерства», — отметил он.

По словам замдиректора департамента, сегодня егеря заинтересованы в выявлении подобных фактов.

Законодательством предусмотрена премия тем, кто выявит подобные факты. Ее размер составляет 30 процентов от взысканной суммы.

По данным Кумара Мамбеталиева, за 2019-й подано исков за незаконную охоту на 2 миллиона 800 тысяч сомов.