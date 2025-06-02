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Общество

От слов к делу: милиция изъяла браконьерские сети на Иссык-Куле

Менее чем через неделю после поручения главы ГКНБ КР Камчыбека Ташиева очистить Иссык-Куль от браконьеров, МВД отчиталось о первых результатах.

Сотрудники туристско-экологической милиции в ходе профилактического рейда на территории Иссык-Кульской области изъяли из озера несколько километров браконьерских сетей, а также другие запрещенные орудия лова.

Как сообщили в пресс-службе МВД, мероприятия проводились с применением новой специализированной техники, что позволило эффективно выявить и ликвидировать незаконно установленные снасти.

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Напомним, на прошлой неделе Камчыбек Ташиев во время визита в Иссык-Кульскую область потребовал от силовых структур решительных действий по борьбе с браконьерством. Он подчеркнул, что экология озера должна быть под особой защитой государства, и нарушители будут строго наказываться.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331164/
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