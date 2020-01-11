По заявлению Матраимова допросили журналиста, водителя и оператора Kloop

Оператора Kloop Хамидулло Узакова вызвали на допрос в УВД Оша по заявлению Руслана Матраимова. Об этом сообщил информационный ресурс.

По его данным, журналисты издания снимали заброшенный дом в нескольких сотнях метрах от дома Матраимовых, что не понравилось Руслану Матраимову. Он написал заявление, что съемка угрожала его безопасности и нарушала неприкосновенность его личной жизни.

«В УВД допросили водителя и журналиста, причем последнему выдали повестку уже после допроса. В 10.00 сегодня начался допрос нашего оператора Хамидулло Узакова», — отмечает издание.

В редакции добавили, что повестки, выданные журналисту Эльдияру Бакирову и оператору Хамидулло Узакову, содержат ошибки — там нет печати и не указано, в качестве кого их пригласили на допрос.

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Позже стало известно, что Матраимовы направили ходатайство о его снятии.

Иск Матраимовых о защите чести, достоинства и деловой репутации не отозван.