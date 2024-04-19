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Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Дело Матраимовых. Суд не удовлетворил апелляцию и оставил братьев под арестом

Исламбек Матраимов — брат бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова — останется под стражей. Решение вынес Ошский городской суд, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы его адвокатов на изменение меры пресечения.

По данным суда, Тилек и Руслан Матраимовы ранее также подали апелляцию на свой арест, однако позже их адвокаты отозвали заявления. Причина неизвестна.

Напомним, Исламбек Матраимов подозревается в легализации (отмывании) преступных доходов. Тилеку Матраимову инкриминируется злоупотребление должностным положением, повлекшее по неосторожности тяжкий вред. Руслан Матраимов обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов.

Ранее ГКНБ проинформировал о задержании четырех братьев Матраимовых.

  • 25 марта госкомитет во взаимодействии со спецслужбами Азербайджана в Баку задержал находящегося в международном розыске Райымбека Матраимова. С ним задержаны его братья Тилек, Руслан и Исламбек.
  • 26 марта Райымбека Матраимова экстрадировали в Бишкек из Баку. «Выяснилось, что он связан с задержанными в Кыргызстане членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство КР», — отметили в ГКНБ.
  • Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам, предусмотренным статьями 169 «Незаконное лишение свободы» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.
  • 27 марта Первомайский районный суд Бишкека водворил Райымбека Матраимова в СИЗО ГКНБ до 26 апреля.
  • Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 год занимал должность замглавы Государственной таможенной службы. После смены власти в октябре 2020-го его обвинили в коррупции на таможне. Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов. Он выплачивал их два месяца, большую часть отдал в виде имущества — здание и квартиры. Экс-таможенник признал свою вину. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов.

26 января ГКНБ объявил в розыск Райымбека Матраимова. Сообщалось, что осенью он мог выехать из Кыргызстана в Турцию, а затем в Дубай.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292110/
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