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Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Задержание Матраимовых. ГКНБ призывает не распространять ложные сведения

ГКНБ призывает пользователей интернета воздержаться от распространения провокационных инсинуаций по факту задержания Райымбека Матраимова. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, на фоне задержания братьев Матраимовых в кыргызстанском сегменте интернета и социальных сетей со стороны деструктивных лиц и фейковых аккаунтов наблюдаются факты обеления и оправдания его преступной деятельности и распространения ложных сведений.

Подобные действия деструктивных сил несут потенциальную угрозу имиджу, поступательному развитию и стабильности кыргызской государственности.

ГКНБ КР

В ведомстве предупредили об уголовной и иной ответственности за действия, которые могут послужить причиной эскалации общественно-политической обстановки и нанести ущерб безопасности государства.

  • 25 марта 2024 года ГКНБ КР во взаимодействии со спецслужбами республики Азербайджан в городе Баку задержан находящийся в международном розыске Райымбек Матраимов. С ним задержаны его братья Тилек, Руслан и Исламбек.
  • 26 марта Райымбека Матраимова экстрадировали в Бишкек из Баку. «Выяснилось, что он связан с задержанными в Кыргызстане членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство КР», — отметили в ГКНБ.
  • Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам, предусмотренным статьями 169 «Незаконное лишение свободы» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.
  • 27 марта Первомайский районный суд Бишкека водворил Райымбека Матраимова в СИЗО ГКНБ до 26 апреля.
  • Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 год занимал должность замглавы Государственной таможенной службы. После смены власти в октябре 2020-го его обвинили в коррупции на таможне. Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов. Он выплачивал их два месяца, большую часть отдал в виде имущества — здание и квартиры. Экс-таможенник признал свою вину. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов.

26 января 2024 года ГКНБ Райымбека Матраимова объявил в розыск. Сообщалось, что осенью он мог выехать из Кыргызстана в Турцию, а затем в Дубай.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290144/
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