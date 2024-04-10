Доллары для Садыра Жапарова. Сын Искендера Матраимова опровергает передачу денег

Сын брата арестованного по подозрению в незаконном лишении свободы и легализации (отмывании) преступных доходов бывшего замглавы Таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова Мирланбек Исмаилов опроверг передачу $3 миллионов Садыру Жапарову во время октябрьских событий 2020 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мой официальный комментарий — в записке, опубликованной Асхатом Осмоновым, ни подпись, ни почерк не принадлежат моему дяде — Райымбеку Матраимову», — написал сын экс-депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова.

Ранее руководитель службы информационной политики администрации президента Дайыр Орунбеков также опроверг передачу денег Райымом Матраимовым Садыру Жапарову.

Опровержения последовали на пост пользователя Facebook Асхата Осмонова, который опубликовал на своей странице фото записки, якобы написанной Райымом Матраимовым о том, что последний передавал Садыру Жапарову деньги.