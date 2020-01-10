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Общество

Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина признаны вменяемыми по итогам экспертизы

Депутат парламента Асель Кодуранова признана вменяемой по итогам психиатрической экспертизы. Об этом 24.kg сообщила она сама.

Как подчеркнула нардеп, такой же результат у ее коллеги Ирины Карамушкиной. «Мы сейчас изучаем результаты других экспертиз. Пока нареканий нет, но если возникнут сомнения, то будем оспаривать», — сказала она.

Асель Кодуранову подозревают в захвате заложников и попытке насильственного захвата власти. Она находится под домашним арестом до 9 февраля по решению суда.

Отметим, что следствие по уголовному делу о событиях в Кой-Таше завершено. По предварительным данным, по делу проходят в статусе обвиняемых 12 человек. Двое из них — бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов и экс-глава ГП «Дан» Алга Кылычев — заключили сделку со следствием, их дела будут выделены в отдельное производство. 

После ознакомления дело будет направлено в Генпрокуратуру для дальнейшей передачи в суд. Адвокат Сергей Слесарев заметил, что процесс, вероятнее всего, будет закрытым. 
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