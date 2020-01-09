В Украине 9 января объявили днем траура в связи с крушением самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в Украине в связи с крушением украинского самолета в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства, пишет РИА Новости.
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«Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены.
Напомним, украинский лайнер потерпел крушение вчера утром у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Как сообщил представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.